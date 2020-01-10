Барселона хоче звільнити Вальверде, не чекаючи закінчення сезону – команду очолить легенда клубу

Майбутнє головного тренера Барселони Ернесто Вальверде в каталонському клубі перебуває під питанням.

Керівництво Барселони вже давно шукає нового наставника і недавня поразка команди у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3) лише може пришвидшити перебіг справ.

Вальверде узгодив свій відхід з Барселони

Каталонці рішуче налаштовані негайно звільнити Ернесто Вальверде і повернути на Камп Ноу Хаві Ернандеса, який зараз очолює Аль-Садд, стверджує AS. Екс-капітану каталонців запропонують контракт до літа 2022 року.

Зазначається, що Барселона обирала серед кількох кандидатур. Окрім Хаві, звучали імена Рональда Кумана, Роберта Морено та Т'єррі Анрі.

Нагадаємо, Вальверде очолив Барселону влітку 2017 року. Під його керівництвом команда виграла чотири трофеї – два чемпіонати, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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