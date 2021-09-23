Рональд Куман покине тренерське крісло Барселони у випадку невдачі його підопічних у виїзному поєдинку 6-го туру Ла Ліги проти Кадіса, повідомляє TodoFichajes.

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Після скандальної прес-конференції нідерландського фахівця, його відносини з президентом клубу Жоаном Лапортою ще більше загострились.

За чутками, на заміну Куман може прийти очільник збірної Бельгії Роберто Мартінес. Нагадаємо, двобій Кадіса та Барси запланований на сьогодні, 23 вересня, стартовий свисток пролунає о 23:00.

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