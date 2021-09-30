Якщо не виникне ніяких форс-мажорів, то нідерландець втратить роботу вже після матчу проти Атлетіко (2 жовтня), стверджує Marca.

Барселона знову контактувала з титулованим аргентинським тренером – пошуки заміни Куману тривають

Значна частина керівництва шокована останніми результатами команди і вважає зміну тренера необхідною. Список претендентів розширюється щодня. Зокрема, ESPN до раніше згаданих додав Ральфа Рангніка. Німецький фахівець вже 3 роки не займається тренерською діяльністю, а влітку погодився стати керівником зі спорту та розвитку московського Локомотива.

Зауважимо, що достроковий розрив контракту з Куманом обійдеться Барселоні у 12 млн євро. "Блаугранас" посідають лише шосту сходинку в Прімері, а Лігу чемпіонів розпочали з двох розгромних поразок.

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