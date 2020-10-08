Барселона підозрює фальсифікацію 300 голосів, аби висловити вотум недовіри Бартомеу, повідомляє Marca з посиланням на Cadena SER.

Бартомеу може стати третім президентом в історії Барселони, якому висловлять недовіру – процес офіційно розпочатий

"Ми встановили свідчення можливого вчинення дій злочинного характеру, і тому ми звертаємося до відділу Юридичної Поліції для розслідування і встановлення необхідних фактів. Мета цього – нашкодити президенту клубу та його команді незаконними діями, далекими від демократичних заходів, передбачених у статуті", – зазначається у заяві Барселони.

Додамо, що члени правління клубу зібрали понад 20 тисяч підписів, які були необхідні для того, щоб висловити вотум недовіри Бартомеу.

Варто відзначити, що за більш ніж столітню історію "синьо-гранатових" Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри. Заради справедливості слід сказати, що обидва його попередники не набрали достатньої кількості голосів "на вихід з клубу" і залишились на своїх посадах. Так що випадок Бартомеу може стати історичним.

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