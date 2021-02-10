На радари каталонців потрапив 19-річний вінгер Севільї Браян Хіль, який виступає за Ейбар на правах оренди. Розкішну рекомендацію таланту дав Мані – скаут Барселони в Андалусії. Він був посередником під час підписання контрактів з Фаті та Іньєстою, а зараз продовжує шукати нові перлини для "блаугранас".

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"Хіль – найкращий іспанський футболіст сьогодення, я можу порівняти його з Неймаром. Браян може грати в центрі нападу, на фланзі, відтягнутого форварда. Я вже говорив про нього зі спортивним директором Барселони Рамоном Планесом. Вони стежать за Хілем. Зараз його можна придбати за 35 млн євро, але незабаром Севілья планує продовжити контракт. Тоді його клаусула складе 150 млн", – наводить слова Мані Mundo Deportivo.

Додамо, що Хіль провів за Ейбар 16 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та 2 асистами. Чинний контракт іспанця із Севільєю розрахований до літа 2023, ціна за Transfermarkt – 15 млн євро.

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