"Цей сценарій був передбачений ФК Барселона з того моменту, як скарга потрапила до суду. Прокуратура була змушена порушити кримінальну справу.

Барселону можуть не пустити в наступний розіграш ЛЧ – суддівський скандал каталонців суперечить нормам УЄФА

З іншого боку, висновок прокурора є не що інше, як лише абсолютно попередня слідча гіпотеза. Тепер судове розслідування починається належним чином, і тут будь-яка гіпотеза має бути підтверджена чи відкинута. ФК Барселона сприятиме розслідуванню у всьому, що необхідно. Барселона повторює, що ніколи не купувала жодного арбітра і не намагалася вплинути на його рішення", – Sport.es цитує заяву каталонського клубу.

Нагадаємо, Барселону підозрюють у багаторічній нечесній співпраці з колишнім віце-президентом Комітету арбітрів Іспанії Енрікесом Негрейрою, який забезпечував клубу "правильних" суддів і певні привілеї.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"