Барселона зробила ставку на Дембеле та відмовилась від ідеї повернення Неймара

Нападник Барселони Усман Дембеле може спати спокійно, а лідер ПСЖ Неймар – здавати квитки у столицю Каталонії.

Керівництво Барселони повідомило Усману Дембеле, що розраховує на нього у наступному сезоні, повідомляє радіостанція Cadena SER.

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За інформацією джерела, каталонці також вирішили відмовитись від трансферу зіркового бразильця.

Раніше повідомлялось, що саме французький форвард міг опинитись в ПСЖ як частина компенсації за повернення Неймара в Барселону.

Нагадаємо, що в Усмана є проблеми з дисципліною, що і спонукало чутки про його відхід з табору "блаугранас". В минулому сезоні Прімери Дембеле провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

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