toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Барселона зробила ставку на Дембеле та відмовилась від ідеї повернення Неймара

19 червня 23:41 229 Читать на русском
Барселона зробила ставку на Дембеле та відмовилась від ідеї повернення Неймара
Усман Дембеле та Ліонель Мессі / Фото quora

Нападник Барселони Усман Дембеле може спати спокійно, а лідер ПСЖ Неймар – здавати квитки у столицю Каталонії.

Керівництво Барселони повідомило Усману Дембеле, що розраховує на нього у наступному сезоні, повідомляє радіостанція Cadena SER.

ПСЖ оголосив захмарну ціну на Неймара – трансфер бразильця практично зірваний

За інформацією джерела, каталонці також вирішили відмовитись від трансферу зіркового бразильця.

Раніше повідомлялось, що саме французький форвард міг опинитись в ПСЖ як частина компенсації за повернення Неймара в Барселону.

Нагадаємо, що в Усмана є проблеми з дисципліною, що і спонукало чутки про його відхід з табору "блаугранас". В минулому сезоні Прімери Дембеле провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

blog_ava
"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях Маліновського
19 червня
7039
Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Іспанія Неймар Неймар Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук