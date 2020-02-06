Барселона зробила офіційну заяву щодо важкості травми Дембеле

Ймовірно, в таборі Барси вже пошкодували, що свого часу витратили на трансфер Дембеле 125 млн євро.

Каталонські лікарі діагностували в Усмана Дембеле повний розрив сухожилля правого стегна, через що француз буде змушений лягти під ніж, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Оперуватимуть 22-річного форварда у Фінляндії, про терміни реабілітації у "блаугранас" не повідомляють.

Нагадаємо, Усман лише нещодавно повернувся на поле після травми і вже за кілька днів зазнав нового пошкодження, через яке пропустить залишок сезону. В поточному розіграші Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів.

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