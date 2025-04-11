Німецький фахівець очолив "кулес" влітку 2024 року, підписавши контракт на два сезони. Як інформує The Athletic, Барселона веде перемовини з Гансі Фліком щодо пролонгації угоди.

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"Кулес" пропонують німецькому фахівцю контракт до 2027 року. Джерела, близькі до Фліка, вказують, що поки тривають перемовини щодо нової угоди. Наставник Барселони не хоче ухвалювати рішення до кінця кампанії 2024/25, оскільки вважає, що потрібно зосередитися на поточних результатах.

Каталонський клуб продовжує боротися за три трофеї. "Кулес" очолюють турнірну таблицю Ла Ліги з 67 балами, вийшли до фіналу Кубка Іспанії та мають шанси пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів.

На передматчевій прес-конференції Флік заявив, що, хоча він не планує поспішати з довгостроковими зобов'язаннями, він щасливий у Барселоні та буде постійно оцінювати своє майбутнє.

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