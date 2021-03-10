Новий президент "блаугранас" Жоан Лапорта зателефонував Серхіо Агуеро з пропозицією переходу, стверджує TyC Sports.

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Зірковий нападник ще не домовився з Ман Сіті щодо нового контракту і цілком може стати вільним агентом влітку. Барселона відчайдушно шукає центрфорварда після відходу Суареса. Сам Агуеро також не раз заявляв про бажання грати в одному клубі зі своїм кумом – Ліонелем Мессі. Серед претендентів на Серхіо також називають ПСЖ та Інтер.

Нагадаємо, Агуеро захищає кольори Манчестер Сіті з 2011 року. У поточному сезоні 32-річний нападник провів 11 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи.

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