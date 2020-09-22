Барселона не хоче відпускати ветерана в Мадрид безкоштовно і ускладнює процес переговорів, повідомляє Marca з посиланням на програму El Transistor.

Суарес погодився на зниження зарплати задля переходу в Атлетіко

Попередньо "блаугранас" та Суарес домовилися про список клубів, в які нападник не може перейти на правах вільного агента, – це Реал, ПСЖ та Манчестер Сіті. Атлетіко в цей перелік не входив, тому трансфер до "матрацників" виглядав вирішеною справою. Втім, тепер Барселона вимагає компенсацію від клубу, який є прямим конкурентом у Прімері. Суарес обурений таким рішенням каталонців і погрожує залишитися на Камп Ноу до наступного літа, якщо його таки не відпустять в Атлетіко.

Додамо, що у минулому сезоні уругваєць провів 28 матчів, в яких відзначився 16 голами та 8 асистами.

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