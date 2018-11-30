Барселона знову втратила Умтіті – захисник пройде курс реабілітації в Катарі

Барселона найближчим часом не зможе розраховувати на допомогу свого захисника Самюеля Умтіті.

Французький захисник Барселони Самюель Умтіті буде відновлюватися після травми коліна в Катарі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ

Медичний штаб каталонців вирішив відмовитися від операції, тому футболіст пройде курс консервативного лікування в медичному центрі Дохи. За ходом лікування спостерігатимуть лікарі Барселони.

Нагадаємо, що 25-річний Умтіті пропустив майже два місяці через травму коліна. 24 листопада він відіграв всі 90 хвилин в матчі чемпіонату Іспанії з Атлетіко. Втім, через кілька днів після матчу француз знову відчув дискомфорт в коліні на тренуванні.

Наступний матч Семеду коштуватиме Барселоні 5 млн євро

У нинішньому сезоні Умтіті провів сім матчів у чемпіонаті Іспанії, відзначився однією гольовою передачею, а також отримав три жовті картки.