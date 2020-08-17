toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Барселона знову спробує придбати Неймара – Бартомеу заради влади готовий пожертвувати чемпіоном світу

14:13 - Читать на русском
Барселона знову спробує придбати Неймара – Бартомеу заради влади готовий пожертвувати чемпіоном світу
Неймар / AFP

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу відчайдушно чіпляється за можливість залишитись на посаді – функціонер готовий здійснити топ-трансфер.

Барселона знову має намір здійснити трансфер Неймара, повідомляє Sport.es.

Барселона відреагувала на інформацію про бажання Мессі покинути клуб

Ще місяць тому каталонці відмовились від ідеї повернути бразильця та обрали пріоритетом підписання Лаутаро Мартінеса. Втім, історичне побиття "блаугранас" від Баварії (2:8) змушує президента Бартомеу до рішучих дій.

Зазначається, що Барселона готова запропонувати за свого екс-гравця Антуана Грізманна, який не прижився на Камп Ноу, а також додати приблизно 50-60 млн євро до пропозиції. Бартомеу начебто переконаний, що трансфер Неймара змінить думку вболівальників щодо керівництва клубу.

Нагадаємо, Барселона вперше за 12 років завершили сезон без завойованого трофею.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Мессі, рекорди Мюнхена і Лєвандовскі

blog_ava
Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?
15:17
11534
Теги
Трансфери Неймар Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону Антуан Антуан Грізманн Жозеп-Марія Бартомеу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
5
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?