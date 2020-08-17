Барселона знову спробує придбати Неймара – Бартомеу заради влади готовий пожертвувати чемпіоном світу

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу відчайдушно чіпляється за можливість залишитись на посаді – функціонер готовий здійснити топ-трансфер.

Барселона знову має намір здійснити трансфер Неймара, повідомляє Sport.es.

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Ще місяць тому каталонці відмовились від ідеї повернути бразильця та обрали пріоритетом підписання Лаутаро Мартінеса. Втім, історичне побиття "блаугранас" від Баварії (2:8) змушує президента Бартомеу до рішучих дій.

Зазначається, що Барселона готова запропонувати за свого екс-гравця Антуана Грізманна, який не прижився на Камп Ноу, а також додати приблизно 50-60 млн євро до пропозиції. Бартомеу начебто переконаний, що трансфер Неймара змінить думку вболівальників щодо керівництва клубу.

Нагадаємо, Барселона вперше за 12 років завершили сезон без завойованого трофею.

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