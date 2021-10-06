Барселона спробує позбутися 27-річного чемпіона світу під час зимового трансферного вікна, інформує Sport.es.

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Умтіті повинен був піти ще влітку, однак зі "сльозами на очах" переконав Жоана Лапорту зберегти його. Рональд Куман виявився менш милосердним, так і не випустивши захисника бодай на хвилину. Якщо француз крутитиме носом і в січні, то керівництво Барселони вживатиме значно жорсткіші заходи для продажу.

Нагадаємо, 5 років тому каталонці заплатили Ліону за Умтіті 25 млн євро. Останні сезони захисника були зіпсовані постійними травмами, тому "блаугранас" прагнуть здихатися гравця.

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