toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Барселона знову роздумує над придбанням Алаби, – France Football

17:29 346 Читать на русском
Барселона знову роздумує над придбанням Алаби, – France Football
Давід Алаба / фото: ФК Баварія

"Блаугранас" продовжують працювати над пошуком лівого захисника. У поле зору Барселони потрапив представник Баварії Давід Алаба.

Каталонський клуб повернувся до ідеї із запрошенням на Камп Ноу оборонця Давіда Алаби, стверджує France Football.

Баварія анонсувала рекордну трансферну кампанію у своїй історії

Повідомляється, що Барселона хоче придбати конкурента Жорді Альбі та активно досліджує ринок лівих захисників. У шорт-листі "синьо-гранатових" наразі перебувають Альберто Морено (Ліверпуль), Начо Монреаль (Арсенал), Філіпе Луїс (Атлетіко) Ферлан Менді (Ліон), однак пріоритетним варіантом для керівництва Барси є Давід Алаба.

Баварія вже домовилась про трансфер Лукаса Ернандеса із Атлетіко, який і грає зліва у захисті. Можливо, цей факт змусить Алабу замислитися над відходом з Мюнхена.

Контракт 26-річного гравця з Баварією чинний до червня 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давіда у 55 млн євро. Раніше каталонці вже цікавилися можливістю придбання австрійця, однак тоді справа обмежилася лише чутками.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Трансфери Баварія Баварія Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Німеччини Давід Алаба Давід Алаба Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сачко офіційно покинув Ворсклу
    Україна — 10:232682 Сачко офіційно покинув Ворсклу
22
год
:
45
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук