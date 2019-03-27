Барселона знову роздумує над придбанням Алаби, – France Football

"Блаугранас" продовжують працювати над пошуком лівого захисника. У поле зору Барселони потрапив представник Баварії Давід Алаба.

Каталонський клуб повернувся до ідеї із запрошенням на Камп Ноу оборонця Давіда Алаби, стверджує France Football.

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Повідомляється, що Барселона хоче придбати конкурента Жорді Альбі та активно досліджує ринок лівих захисників. У шорт-листі "синьо-гранатових" наразі перебувають Альберто Морено (Ліверпуль), Начо Монреаль (Арсенал), Філіпе Луїс (Атлетіко) Ферлан Менді (Ліон), однак пріоритетним варіантом для керівництва Барси є Давід Алаба.

Баварія вже домовилась про трансфер Лукаса Ернандеса із Атлетіко, який і грає зліва у захисті. Можливо, цей факт змусить Алабу замислитися над відходом з Мюнхена.

Контракт 26-річного гравця з Баварією чинний до червня 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давіда у 55 млн євро. Раніше каталонці вже цікавилися можливістю придбання австрійця, однак тоді справа обмежилася лише чутками.

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