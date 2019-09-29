Барселона знову націлилась на Вілліана, – Mundo Deportivo

Вінгер Челсі Вілліан знову потрапив у сферу інтересів Барселони.

Барселона протягом довгого часу проявляє інтерес до Вілліана. За інформацією Mundo Deportivo, іспанці готові підписати бразильця, контракт якого завершується влітку 2020 року у разі, якщо він його не продовжить.

Барселона розчарована Артуром через спільний відпочинок з Неймаром

Щоправда, наразі пріоритетною ціллю "блаугранас" є хавбек Наполі Фабіан Руїс. Вілліана клуб намагався підписати минулого літа, але Челсі відмовив у продажі.

У сезоні 2019/20 Вілліан провів на полі 6 поєдинків, в яких забив 1 гол.

Атлетіко розписав нічию з Реалом: провальне мадридське дербі, перфоменс Облака та Партея на тлі чергового фіаско Азара