Барселона планує переглянути чинну спонсорську угоду з компанією Spotify, повідомляє Mundo Deportivo. Клуб вважає, що поточна сума – 60 мільйонів євро на рік – не відповідає ринковій вартості їхньої футболки, особливо з урахуванням стрімкого зростання популярності зірок на кшталт Ламіна Ямаля, Айтани Бонматі та Алексії Путельяс.

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Договір між Барселоною та Spotify було укладено у 2022 році. За умовами контракту, стрімінговий гігант сплачує 60 мільйонів євро на рік за титульне розміщення на футболці, а також 5 мільйонів – за права на назву стадіону Камп Ноу. Угода передбачає можливість одностороннього продовження до 2030 року з підвищенням виплат до 70 мільйонів, а з 2030 до 2034 – до 80 мільйонів.

Однак у Барселоні переконані, що теперішня цінність спонсорства сягає 120 мільйонів євро на сезон. Клуб відзначає успіхи як чоловічої, так і жіночої команди, а також сильну впізнаваність бренду завдяки молодим суперзіркам.

Хоча співпраця зі Spotify вважається взаємовигідною, каталонці готуються до складних перемовин або навіть до потенційного пошуку нового партнера, якщо чинна компанія не піде на нові умови. Нещодавно Барселона уклала угоду з Nike на суму 127 мільйонів євро на рік після конкуренції з Puma – це стало рекордним контрактом на екіпірування в історії клубу (загальна вартість – 1,7 мільярда євро на 15 років).

Попри затримки з поверненням на оновлений Камп Ноу, Барселона планує знову грати на домашньому стадіоні вже найближчим часом. Перемовини щодо нових спонсорських умов – наступний крок у посиленні фінансових позицій клубу

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