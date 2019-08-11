Барселона знищила Наполі у товариському матчі – дубль Суареса та перший гол Грізманна

Каталонці легко розібралися з представником Серії А. Звіт і відеоогляд поєдинку на сайті "Футбол 24".

Контрольний поєдинок

Наполі – Барселона – 0:4

Голи: Суарес, 48, 58, Грізманн, 56, Дембеле, 63

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Команди провели повторний спаринг після першої зустрічі, яка відбулася 8 серпня (перемога Барси 2:1). Цього разу матч склався для каталонців значно легше. У першому таймі американські вболівальники так і не побачили жодного гола, однак на початку другої половини "блаугранас" просто знищили опонента.

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За 18 хвилин чемпіон Іспанії забив Наполі чотири м'ячі без відповіді – дубль Суареса та по одному результативному удару від Грізманна та Дембеле. До слова, це перший гол французького новачка команди після літнього переходу з Атлетіко.