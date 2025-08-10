Барселона та Комо зіграли у товариському матчі за Кубок Жоана Гампера. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Гампера

Барселона – Комо – 5:0

Голи: Лопес, 21, 35, Рафінья, 38, Ямаль, 42, 49

Барселона завершувала свою підготовку до старту сезону матчем проти Комо Сеска Фабрегаса. Команди одразу після стартового свистка показали, що готові до динамічного футболу. Барселона не відмовилася від свого стилю – високо пресингувала, швидко намагалася повернути м'яч під свій контроль.

Здавалося, що перші 10-15 хвилин "блаугранас" випробовували суперника, щоб знайти слабкі сторони і скористатися ними. Комо залишалося діяти на контратаках, і декілька навіть пройшли. Щоправда, італійці потрапляли до офсайдних пасток "кулес".

Перший гол Барселона організувала завдяки своєму пресингу. Захисник Комо віддав передачу, намагаючись відсунути м'яч від своїх воріт. Фермін Лопес блискуче прочитав намір суперника, зіграв на перехоплені і оформив гол.

Абсолютно нестримним для Комо виявився Ламін Ямаль. Він раз за разом проривався своїм флангом, і майже кожен захід вінгера в штрафний майданчик призводив до небезпечного моменту. Один з них вилився у гол. Ямаль спочатку легко обійшов захисників Комо, але не зміг обіграти Бутеза, де Йонг відкинув м'яч на Ферміна Лопеса, а той не схибив.

На 38-q хвилині вже Маркус Рашфорд асистував Рафіньї, за яким не встигли захисники. Через мить бразилець вже допомагав відзначатися Ламіну. Ще до кінця першого тайму Рашфорд міг забити. Ямаль все зробив для англійця, той прибрав кіпера, але примудрився покотити повз порожні ворота.

El pase de Lamine, Rashford se regatea al portero Y LA FALLA pic.twitter.com/59fZkumb6E — ️ (@Alexaxfcb) August 10, 2025

Одразу по перерві Комо пропустив уп'яте. Фермін Лопес віддав на Ямаля, а той холоднокровно розстріляв ворота. Попри велику перевагу у рахунку Барселона не зупинялася і раз за разом створювала моменти, щоправда, забити більше не вдалося. А ось Комо провалювався навіть у спробах підійти до воріт суперника. Або діяла надійно оборона, або удари були занадто легкими для голкіпера.

У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 5:0. Команда Гансі Фліка показала, що на всі 100% готова до початку нової кампанії. До слова, "кулес" 16 серпня зіграють у першому турі Ла Ліги з Мальоркою.

