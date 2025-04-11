Капітан каталонців Марк-Андре тер Штеген на початку сезону отримав травму і "кулес" довелося швидко підписувати Войцеха Щенсни. Барселона розглядає можливість посилити команду ще одним голкіпером.

Онука екс-президента Барселони трагічно загинула в авіакатастрофі – її дідусь привіз Кройфа в Каталонію

Як повідомляє CatalunyaRadio, Деку уважно стежить за виступами Алехандро Реміро з Реал Сосьєдада. Спортивний директор Барселони хотів би бачити голкіпера у складі команди Фліка. Утім, перехід не відбудеться цього літа. "Кулес" розраховують підписати Реміро після завершення сезону 2025/26.

Нагадаємо, що іспанський воротар виступає за Реал Сосьєдад з 2019 року. Загалом він відіграв за свою команду у 263 матчах у всіх турнірах, у 110 зустрічах Реміро вдалося зберегти свої ворота "сухими".

До слова, Алехандро викликається регулярно до збірної Іспанії, з якою він здобув титул чемпіона Європи у 2024 році.

Барселона розгромила Борусію в першому чвертьфіналі ЛЧ – Лєвандовскі та Рафінья долучились до чотирьох голів