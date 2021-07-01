Барселона розглядає варіант із трансфером Марцело Брозовіча, якщо П'яніч покине каталонський клуб, повідомляє журналіст Руді Галлетті у своєму твіттері.

П'яніч змушений покинути Барселону через Кумана

Раніше повідомлялось, що боснієць вже звертався до керівництва "блаугранас" із проханням відпустити його. Міралем провів 1295 хвилин на полі у сезоні 2020/21, не записавши жодної результативної дії до свого активу.

Додамо, що контракт Брозовіча з Інтером розрахований до літа 2022 року. У минулому сезоні хорват відіграв у 42 матчах за "нерадзуррі" в усіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та 7 асистів.

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