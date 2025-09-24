Після того, як стало відомо, що Гаві ризикує пропустити від 4 до 5 місяців через травму, керівництво Барселони вирішило розглянути можливість придбання заміни, інформує Fichajes.

Барселона втратила Гаві на тривалий термін

Першим у списку Гансі Фліка є ім'я Коббі Майну. Каталонці спробують домовитись про перехід 20-річного півзахисника Манчестер Юнайтед взимку. Сам англієць втратив місце в основі "червоних дияволів" і навіть вимагав трансферу влітку, оскільки не бачив себе в планах Рубена Аморіма.

Повідомляють, що Барселона може запропонувати манкуніанцям оренду з опцією викупу.

У сезоні 2025/26 Коббі Майну провів лише 166 хвилин на полі у складі Манчестер Юнайтед. На його рахунку один асист в чотирьох зустрічах.

