Барселона знайшла заміну Суаресу в Манчестер Сіті, – AS

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус може переїхати на Камп Ноу, повідомляє AS.

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Тренерський штаб Барси на чолі з Рональдом Куманом зацікавлений у підписанні бразильця і бачить його ідеальною заміною Суаресу. Представники каталонців уже вийшли на босів "містян" щодо трансферу 23-річного форварда. Сам Жезус позитивно сприйняв інтерес "блаугранас". Контракт вихованця Палмейраса з Ман Сіті чинний до літа 2023-го.

У минулому сезоні Габріел Жезус провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

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