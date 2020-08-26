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Барселона знайшла заміну Суаресу в Манчестер Сіті, – AS

10:31 - Читать на русском
Барселона знайшла заміну Суаресу в Манчестер Сіті, – AS
Агуеро і Жезус / Reuters

Іспанська Барселона розпочала пошук заміни для багаторічного основного форварда каталонців Луїса Суареса. Менеджмент "блаугранас" звернув увагу на англійську Прем'єр-лігу.

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус може переїхати на Камп Ноу, повідомляє AS.

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Тренерський штаб Барси на чолі з Рональдом Куманом зацікавлений у підписанні бразильця і бачить його ідеальною заміною Суаресу. Представники каталонців уже вийшли на босів "містян" щодо трансферу 23-річного форварда. Сам Жезус позитивно сприйняв інтерес "блаугранас". Контракт вихованця Палмейраса з Ман Сіті чинний до літа 2023-го.

У минулому сезоні Габріел Жезус провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

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