Каталонці не зможуть зіграти проти туринців під час турне по США, оскільки значна частина команди страждає від вірусного гастроентериту.

Барселона скасувала матч проти Ювентуса – у розташуванні каталонців серйозна проблема

Як повідомляє журналіст Віктор Мало, причиною епідемії в Барселоні міг стати Алехандро Бальде. Захисник на канікулах хотів дізнатися більше про своє коріння і відвідав Гвінею-Бісау. Однак 19-річний футболіст проігнорував правила поїздок в Африку. Бальде не зробив всі потрібні щеплення. Вважається, що саме під час своєї подорожі він міг підхопити хворобу, яку потім виявили в команді.

Нагадаємо, що під час свого турне Барселона має зіграти проти Реала, Арсенала та Мілана.

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