Барселона знайшла винуватця у зриві матчу з Ювентусом – поїздка на батьківщину стала причиною неприємностей
Захисник Барселони Алехандро Бальде міг спричинити спалах інфекції.
Каталонці не зможуть зіграти проти туринців під час турне по США, оскільки значна частина команди страждає від вірусного гастроентериту.
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Як повідомляє журналіст Віктор Мало, причиною епідемії в Барселоні міг стати Алехандро Бальде. Захисник на канікулах хотів дізнатися більше про своє коріння і відвідав Гвінею-Бісау. Однак 19-річний футболіст проігнорував правила поїздок в Африку. Бальде не зробив всі потрібні щеплення. Вважається, що саме під час своєї подорожі він міг підхопити хворобу, яку потім виявили в команді.
Нагадаємо, що під час свого турне Барселона має зіграти проти Реала, Арсенала та Мілана.
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