Іспанський хавбек Мікель Меріно може опинитися в Барселоні вже цього літа.

Барселона намагається підписати Меріно, щоб підсилити центр поля для Гансі Фліка, повідомляє Sport. Трансфер оцінюється у 25 мільйонів євро та ще 5 млн бонусів.

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Ідеальним варіантом для Барси був би Кімміх, але ні його, ні Субіменді каталонці не можуть дозволити собі через фінансові труднощі. Каталонці перейдуть до активних дій після Євро-2024.

Меріно не рветься в Барселону. Він задоволений усім в Реалі Сосьєдад, який реанімував його кар'єру після невдалого періоду в Борусії. Мікель готовий покинути Країну Басків, тільки якщо його клуб отримає гідну компенсацію.

Опорна зона стала великою проблемою для Барселони в минулому сезоні. Заміну Бускетсу знайти не вдалося, куплений Ромеу розчарував, позицію доводилося закривати Гюндогану, де Йонгу та Крістенсену.