Португалець перебуває в стані "блаугранас" в оренді без права викупу. Атлетіко хоче за свого гравця близько 80 мільйонів євро, втім, для Барселони, яка хоче залишити Жоау Феліша в команді, ця сума занадто велика.

Жирона може допомогти Барселоні позбутися трансферного провалу

Згідно з інформацією Sport, у зв'язку з тим, що каталонці не можуть дозволити викуп в кінці сезону, виникла ідея про це одну оренду. На думку керівництва Барселони таким чином їм вдасться знизити суму викупу до 20 мільйонів євро. Іншою альтернативою є включення в угоду гравців, які подобаються Атлетіко, але не потрібні "блаугранас". Наголошується, що сам футболіст не хоче повертатися до мадридського клубу, а там на нього і не розраховують.

В поточному сезоні Жоау Феліш відіграв за Барселону в 11 матчах. В активі португальця три голи та чотири результативні передачі.

Пушіч зблизька, Лєвандовскі затьмарив Мессі, камікадзе у футболках Реала і підтримка України – наш репортаж із Барселони