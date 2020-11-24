"Синьо-гранатові" відчайдушно шукають заміну Жерару Піке, який через травму ризикує пропустити навіть півроку. Каталонці начебто розглядали варіант з поверненням Хав'єра Маскерано.

У пошуках центрбека Барса навіть хотіла повернути в клуб Хав'єра Маскерано, який нещодавно завершив футбольну кар'єру. Про це повідомив іспанський журналіст Едуардо Інда.

Мессі не зіграє проти Динамо, і це може бути проблемою для Луческу – є лише один ключ до перемоги

Щоправда, 36-річний аргентинець, вочевидь, добре почувається на футбольній пенсії. На заклики підтвердити чи спростувати цю інформацію Маскерано відповів однозначно. "Будь ласка. Не потрібно ні те, ні інше", – написав Хав'єр у Twitter, прикріпивши веселі смайли.

Зауважимо, за час кар'єри в Барселоні Маскерано чимало поєдинків провів якраз у статусі центрального захисника. Саме це стало однією з причин його відходу в 2018 році.

Єдиний гол, який розсмішив гравців Барселони, порвана дупа у півфіналі ЧС – головні факти з кар'єри Хав'єра Маскерано