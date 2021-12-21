Атакувальний хавбек "синьо-гранатових" може повернутися в чемпіонат Англії вже у січні. Серед кандидатів на його підписання – Тоттенхем і Ньюкасл.

Барселона все ще сподівається спекатися Філіппе Коутінью, за якого в січні 2018-го заплатила Ліверпулю 135 млн євро. Каталонці запропонували 29-річного бразильця одразу двом клубам Прем'єр-ліги – Тоттенхему і Ньюкаслу, повідомляє Talk Sport.

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Хаві не розраховує на вінгера, який отримує колосальну зарплатню – більше 200 тисяч фунтів на тиждень. Продаж бразильця дозволить клубу не лише скоротити видатки, а й непогано заробити, що дасть змогу відповідати фінансовим правимлам Ла Ліги.

Ньюкасл, який іде передостаннім в АПЛ, налаштований підсилитися у січні, щоб уникнути вильоту. "Шпори", у свою чергу, начебто цікавилися Коутінью влітку 2019-го, але тоді вінгер вирушив в оренду до Баварії.

У сезоні 2021/22 бразилець забив 2 голи в 16-ти матчах. Його контракт розрахований до 30 червня 2023-го.

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