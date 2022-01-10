Аргентинський оборонець Лісандро Мартінес може приєднатись до Барселони.

Захисник Аякса Лісандро Мартінес перебуває на радах керівництва Барселони, повідомляє Tuttomercatoweb.

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У таборі каталонців розглядають 24-річного аргентинця як потенційного наступника Жерара Піке у центрі оборони "блаугранас". Чинний контракт Лісандро з амстердамцями розрахований до літа 2025-го. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Нідерландів Мартінес провів 24 матчі, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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