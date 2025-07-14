Барселона вже деякий час з цікавістю стежить за ситуацією з Браяном Сарагосою. Іспанець – один з декількох варіантів, які каталонський клуб розглядає на позиції лівого флангу поряд з такими гравцями, як Діас і Рашфорд. Про це інформує журналіст Bild Ніко Ліннер.

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Сарагоса був би дешевшою альтернативою двом вищезгаданим зіркам. Сельта, Бетіс і Олімпіакос також виявляють інтерес до Браяна, який провів сезон 2024/25 в Осасуні на правах оренди.

У самій Баварії Сарагоса так і не заграв – він встиг провести за неї лише 7 матчів.

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