"Останнім часом Барселона змушує мене страждати. Це важкі часи для кожного, хто любить клуб.

Блан міг очолити Барселону – француз пояснив, чому перемовини зірвались

Було б складно змиритися з вильотом з Ліги чемпіонів на груповому етапі. Я все ще сподіваюся, що вони зможуть вийти з групи", – цитує Ето'О barcablaugranes.

Нагадаємо, на груповому етапі ЛЧ каталонці змагаються з Баварією, Бенфікою та київським Динамо. Після двох турів підопічні Рональда Кумана перебувають на останній сходинці, пропустивши 6 м'ячів.

Лапорта хотів, щоб Мессі грав за Барсу безкоштовно – про торги з аргентинцем, підсилення на Динамо і трансфер Неймара