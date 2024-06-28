Барселона змушена збільшити клаусули своїх гравців – у всьому винен клуб Мудрика, який нахабно поцупив нападника
Керівництво Барселони хоче захистити свої інтереси, змінивши угоди своїх футболістів.
Спортивний директор "кулес" Деку хоче збільшити суми відступних за молодих вихованців. Клуб має намір боротися з можливою втратою гравців на тлі ситуації з форвардом Марком Гіу.
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Раніше стало відомо, що Челсі активує пункт про відступні в розмірі 6 мільйонів євро, прописані у контракті 18-річного гравця з Барселоною. Transfermarkt оцінює нападника у 7,5 мільйона євро.
Як пише Marca, спортивний директор Барселони хоче впровадити систему, за якої після певної кількості матчів за основний склад клубу сума відступних за молодого гравця збільшуватиметься автоматично.
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