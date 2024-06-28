Керівництво Барселони хоче захистити свої інтереси, змінивши угоди своїх футболістів.

Спортивний директор "кулес" Деку хоче збільшити суми відступних за молодих вихованців. Клуб має намір боротися з можливою втратою гравців на тлі ситуації з форвардом Марком Гіу.

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Раніше стало відомо, що Челсі активує пункт про відступні в розмірі 6 мільйонів євро, прописані у контракті 18-річного гравця з Барселоною. Transfermarkt оцінює нападника у 7,5 мільйона євро.

Як пише Marca, спортивний директор Барселони хоче впровадити систему, за якої після певної кількості матчів за основний склад клубу сума відступних за молодого гравця збільшуватиметься автоматично.

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