Президент Барселони шукає будь-які лазівки, щоб розвантажити зарплатну відомість каталонського клубу. Як інформує сайт Sport.es, посилаючись на радіо Cadena SER, Лапорта знайшов новий спосіб економії на зарплатах футболістів.

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Згідно з джерелом, Барселона матиме право урізати гравцям зарплатню на 10% без їхньої згоди, якщо вони не відвідуватимуть рекламні заходи, пов'язані з клубними спонсорами. Тож якщо один гравець протягом сезону відмовиться брати участь у трьох і більше рекламних кампаніях, клуб накладе санкції у вигляді скорочення 10% щорічного окладу.

Нагадаємо, що раніше Барселона провела низку переговорів щодо урізання зарплати з Жераром Піке, Серхіо Бускетсом, Френкі де Йонгом та іншими гравцями.

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