Після гучного інтерв'ю, в якому португалець зізнався, що мріє грати за каталонців, керівництво мадридців вирішило відсторонити гравця від команди. Трансферне вікно завершується, а доля Жоау Феліша досі не вирішена.

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Як інформує Фабріціо Романо, найближчі 48 годин стануть ключовими для португальця. Барселона працює над його переходом. Керівництво наразі намагається знайти таке рішення, яке дозволить здійснити трансфер згідно з правилами фінансового фейр-плей. Феліш хоче грати лише за Барселону, втім, якщо угоди з каталонцями не буде, він розгляне варіант з Саудівською Аравією.

Нагадаємо, що у португальця контракт з Атлетіко діє до 2027 року. За мадридців 23-нападник зіграв у 131 матчі. В активі Жоау Феліша 34 голи та 18 асистів.

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