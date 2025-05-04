Головний тренер Барселони Гансі Флік не зможе розраховувати на низку гравців перед вирішальним матчем з міланським Інтером.

"Кулес" мають кадрові проблеми перед Лігою чемпіонів. У матчі з Вальядолідом отримав вивих плеча Дані Родрігес, яки вперше з'явився у складі Барселони в Ла Лізі.

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Очікувалося, що до матчу з Інтером повернеться до команди Алехандро Бальде, але, як інформує AS, захисник не зможе взяти участь в Лізі чемпіонів. Враховуючи, що у лазареті Барселони перебувають також Кунде, Касадо, Берналь та Торре, наставнику "кулес" Гансі Фліку доведеться внести корективи в основний склад.

Видання зазначає, що Барселона зіграє проти Інтера з чотирма центральними захисниками – Іньїго, Араухо, Еріком Гарсією та Кубарсі. Щодо Лєвандовскі, то він має встигнути відновитися до зустрічі, але вийти тільки у другому таймі.

Нагадаємо, "кулес" зіграють проти команди з Мілана у вівторок, 6 травня. Перший матч між командами завершився з рахунком 3:3.

Dani Rodríguez sufrió una grave luxación del hombro derecho.



El jugador ha regresado a Barcelona y se espera que se someta a más pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/stidEuwEFa — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 4, 2025

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