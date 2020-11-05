"Я думаю, що врешті-решт було дуже важливо перемогти сьогодні. Я дуже хотів знову бути на полі і робити те, що мені найбільше подобається.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Оскільки у Динамо було досить багато шансів – ми повинні покращити гру біля своїх воріт. Ми почали дуже добре, з хорошими шансами, якими зобов'язані були скористатися.

Оскільки нам забили – ми зіграли ненайкраще. Ми почали більше нервувати після цього гола. У першому таймі ми грали добре. У другому – у нас був час, протягом якого ми домінували, але згодом ми втратили контроль і багато страждали через це.

Важливо, що ми сьогодні перемогли і що я повернувся на поле. Я дуже радий за команду і що ми на вершині", – цитує тер Штегена видання Marca.

Нагадаємо, Барселона на власному полі у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів не без проблем здолала Динамо 2:1 і, набравши 9 очок, лідирує у турнірній таблиці групи Н. Динамо з 1 пунктом йде третім.

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