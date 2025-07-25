Барселона зі скандалом вилетіла на матч, який офіційно скасовували – Флік взяв Рашфорда і ще двох новачків
Головний тренер Барселони Гансі Флік визначився з гравцями, які полетять на передсезонний турнір.
Декілька днів тому Барселона відмовилася від гри з Віссел Кобе, через "серйозні порушення договору" з боку промоутера. "Кулес" просто не отримали частини винагороди за турне. У підсумку все ж каталонцям вдалося вирішити всі проблеми та вилетіти до Японії.
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У Барселони заплановано три матчі – з Віссел Кобе, з Сеулом та Тегу. Поєдинки відбудуться 27 та 31 липня, а також 4 серпня.
Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік вніс до заявки на турне 30 гравців, включаючи Маркуса Рашфорда, а також Руні, Дро (Педро Фернандес), Дієго Кочена.
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