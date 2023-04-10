Барселона – Жирона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков у старті
10 квітня 20:55 - Читать на русском
Барселона в рамках завершального поєдинку 28-го туру Ла Ліги приймає Жирону. Інформацію щодо трансляції та стартових складів шукайте у цій новині на "Футбол 24".
Матч 28-го туру чемпіонату Іспанії 2022/23 між Барселоною та Жироною проходить на стадіоні Камп Ноу. Каталонське дербі стартувало о 22:00 за київським часом, трансляція доступна на MEGOGO. Віктор Циганков розпочав зустріч у основному складі.
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Стартові склади
Барселона:
Жирона:
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