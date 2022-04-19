Останні три матчі дуже важко далися для Барселони. Спочатку була нічия з Айнтрахтом, потім команда на останніх хвилинах врятувала перемогу над Леванте, а минулого четверга "блаугранас" вилетіли з Ліги Європи, пропустивши три голи від франкфуртців. Це дещо посилило тиск на Хаві та його підопічних, тож у домашній зустрічі проти Кадіса необхідно було виграти якомога ефектніше.

"Жовта субмарина" трималась у зоні вильоту, тож очікувався легкий винос аутсайдера. Дійсно, одразу зі стартовим свистком каталонці пішли уперед, ледь не відкривши рахунок вже на 3-й хвилині внаслідок вривання Дембеле на правий край штрафного. Усман пробив з гострого кута, але Ледесма парирував, а потім ще й накрив добивання від Торреса. Майже ідентичний епізод стався наприкінці першого тайму, тільки тепер з добиванням не впорався Депай.

Втім, Кадіс досить швидко вирівняв хід зустрічі, а на 26-й хвилині гості взагалі могли забити у контратаці 2-в-2. Вона завершилась прострілом із замиканням Лукаса Переса – екс-карпатівець метрів з 10-ти відправив м'яч повз ворота, але була претензція на пенальті (нападника збив Дест). Арбітр нічого не призначив. Барселона відповіла на 40-й кросом, який в останню мить з ноги Депая з няв Ледесма, а постріл Дембеле з відскоку виявився неточним.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, а от на початку другого тайму "жовта субмарина" шокувала "блаугранас". Всього через дві хвилини після відновлення гри Алекс пройшов лівим флангом і виконав подачу, а Собріно замкнув ї ударом з лінії воротарського. Тер Штеген парирував його і одразу витягнув добивання від Собріно, але Лукас Перес спіймав відскок і таки прошив Марка-Андре. 0:1! Кадіс вийшов уперед.

Барса могал відігратись вже на 49-й хвилині внаслдіок пострілу Дембеле з лінії штрафного, однак м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. Здавалося, що тепер "підводникам" буде непереливки – втім, важче було підопічним Хаві. Гості надзвичайно ефективно в'язали гру в центрі та на флангах, не відкриваючи каталонцям простір для атак і контрвипадів.

У Барселони після пропущеного гола було мінімум шансів біля чужих воріт. Одні із найкращих були змарновані на 68-й хвилині – спочатку Ледесма парирував удар Дембеле зі стандарту, а потім відбив постріл Дембеле метрів з 30-ти. Щоправда, відбив перед собою, однак Торрес не встиг зорієнтуватись і добити м'яч. Кадіс відповів на 76-й контратакою з кросом під замикання Алексу – втім, його удару метрів з 12-ти забракло точності.

Вдруге Барса наблизилась до камбеку на 78-й хвилині, коли Люку Де Йонгу вдалася замкнути подачу з кутового. Ледесма врятував і тут, парирувавши удар впритул. Кадіс одразу ж огризнувся атакою правим флангом з вриванням Собріно у штрафний. Рубен пробив під поперечку, але тер Штеген парирував.

Ближче до завершення поєдинку Барса пішла на штурм, але він вилився лишень у два потужних удари Обамеянга та Гарсії. Ледесма парирував, а Кадіс в одній з контратак міг ще й другий забити (виручив тер Штеген). У підсумку, попри 7 компенсованих хвилин, господарі так і не відігрались. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну поразку "блаугранас".

Таким чином, Кадіс набрав 31 очко і покинув зону вильоту, піднявшись аж на шістнадцяту позицію в турнірній таблиці. Барселна з 60 заліковими балами залишилась другою.