Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок Іспанії

Барселона у дуже важкому матчі за Суперкубок Іспанії перемогла Севілью. Пропустивши вже на старті першого тайму після удару Пабло Сарабії, Барселона виграла заядяки голам Жерара Піке та Усмана Дембеле.

У першому таймі команди, крім власне голів, майже нічого і не створили. Севілья вийшла вперед на 9-й хвилині, у два дотики прорвавшись від центру поля до штрафного суперника. Муріель розхитав Лангле та викотив направо під удар Сарабії, а той пробив у лівий кут – 1:0! Втім, арбітри не спішили зараховувати цей гол – вони підозрювали офсайд, але VAR показав, що все було чисто. Після цього Севілья ще кілька разів вибігала у контратаки, одна без особливої гостроти. Першочерговою задачею андалусійців стала оборона – і каталонцям довгий час було важко проти неї.

¡SE TE ACABÓ LA “SUERTE”, BARCELONA!



El árbitro intenta anular el gol legítimo del Sevilla, el VAR lo concede, el primero de tantos robos que el Barcelona no podrá hacer esta temporada. pic.twitter.com/EB2SUaIWEw — FAN10 ️ (@SoyFan10) 12 августа 2018 г.

Моменти Барси приходили або після індивідуальних дій, або після помилок суперника. Так, на 16-й хвилині Мессі опинився на краю штрафного, пробивши між ніг Ескудеро по воротах, однак голкіпер Вацлік не спав. На 27-й шанс міг відзначитися екс-севілець Лангле, однак його удар головою після подачі Мессі пройшов над поперечиною. На 36-й супершанс втратив Суарес, пробивши з меж штрафного повз ворота після обрізки Муріеля. Тим не менш, "синьо-гранатові" змогли перетворити кількість у якість: на 42-й хвилині Мессі зі штрафного пробив у штангу, м'яч відлетів у п'ятку Вацліка, потім знову у штангу, а від неї – до Жерара Піке, який уникнув офсайду та забив у пусті ворота. Правда, через дві хвилини Сарабія міг оформити дубль, однак його удар з кількох метрів взяв Тер Штеген.

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Другий тайм довго заманював до сну, адже обидві команди займалися перекатуванням м'яча вздовж та поперек, не знаючи, як пройти оборону суперника. Перший реальний шанс відзначитися був у Барселони, коли Вацлік парирував потужний удар Мессі зі штрафного. Севілья тут же відповіла: Андре Сілва на 62-й хвилині заробив кутовий, при подачі з якого Франко Васкес випередив Івана Ракітіча та потилицею направив м'яч у напрямі дальньої дев'ятки – м'яч приземлився на поперечину! На 69-й хвилині Васкес знову мав шанс забити, однак його удар з краю штрафного у дальній правий кут пройшов у сантиметрах від штанги.

Тим не менш, Барселона з кожною хвилиною тиснула все більше і більше. На 78-й хвилині Севілья відверто відскочила: Вацлік парирував дальній удар перед собою, а потім ногою відбив удар Мессі впритул. Тим не менш, вже через хвилину був безсилим і чех: Усман Дембеле отримав м'яч перед штрафний та потужно пробив – м'яч відскочив від поперечини та влетів у ворота! 2:1 – І Севілья пішла на штурм великими силами, що на 89-й хвилині ледь не принесло успіх. Марк-Андре Тер Штеген у власному штрафному сфолив проти Весана Бен-Єддера, який вийшов на заміну кілька хвилин тому. Весан підійшов до "точки", однак його удар парирував Тер Штеген! Правда, на останніх секундах Севілья могла йому забити, однак удар К'яєра виніс з воріт Лангле. Це був останній момент у грі.

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Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Барселони. Таким чином, каталонці почали новий сезон з трофею, вигравши Суперкубок Іспанії.

Суперкубок Іспанії

Барселона – Севілья – 2:1

Голи: Сарабія, 9 – Піке, 42, Дембеле, 79

Нереалізовані пенальті: Бен-Єддер, 90+1