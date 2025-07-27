Барселона зіграла проти Віссел Кобе у товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Віссел Кобе – Барселона – 1:3

Голи: Міясіро, 42 – Гарсія, 33, Руні, 77, Фернандес, 87

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Барселона у першому таймі домінувала над суперником. Відкрити рахунок "кулес" вдалося на 33 хвилині завдяки точному удару Еріка Гарсії. Ще до перерви Міясіро поновив рівновагу.

По перерві Гансі Флік абсолютно повністю змінив склад своєї команди. Вперше у формі Барселони на поле вийшов Маркус Рашфорд, який нещодавно приєднався до каталонців. Англійський форвард відзначився переасистом при голі Руні Бардагжі, але не зміг відіграти повний тайм і Флік замінив його. Крапку в матчі поставив Фернандес, який забив на 87 хвилині.