Товариський матч. Кубок Гампера-2020

Барселона – Ельче – 1:0

Гол: Грізманн, 2

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У ювілейному розіграші Кубка Гампера Барселона приймала Ельче. Товариський турнір, який у 2020-му проводився 55 раз, знову підкорився "синьо-гранатовим". Ця звитяга стала для Барселони 43-ю в історії і 8-ю поспіль.

Цікаво, що обидві команди мали зустрітись ще 13 вересня у рамках першого туру чемпіонату Іспанії, однак поєдинок перенесли через спалах COVID-19 у таборі Ельче.

Єдиний і, як виявилось, вирішальний гол у матчі було забито вже на другій хвилині – французький форвард каталонців Антуан Грізман, скориставшись пасом Жорді Альби з лівого флангу, з району одинадцятиметрової позначки пробив повз голкіпера і приніс своїй команді перший трофей у сезоні.

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