Барселона здійснила легендарний камбек з ПСЖ не без помилок судді – УЄФА може покарати Айтекіна навіть через три роки

Матч Барселона – ПСЖ (6:1) у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2016/17 залишив після себе чимало питань до головного арбітра Деніза Айтекіна.

Дисциплінарний комітет УЄФА визнав деякі рішення німецького рефері помилковими, стверджує Onze Mondial.

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Два зі своїх шести голів Барселона забивала з пенальті, натомість падіння Ді Марії у штрафному майданчику каталонців залишилося без уваги Айтекіна. Багато експертів та фанатів схилялися до того, що легендарного камбека могло й не бути без цих рішень судді. УЄФА може застосувати санкції до Айтекіна, хоча з моменту проведення поєдинку минуло понад три роки.

Додамо, що німецький арбітр обслуговує матчі Бундесліги з 2008 року, а в 2011-му отримав категорію ФІФА.

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