Арсенал влітку може розпрощатися не тільки з українцем Олександром Зінченком, але і його партнером, Томасом Партеєм. І якщо за Зінченка клуб може отримати певні кошти, то ганський універсал покине стан "канонірів" у статусі вільного агента. В послугах Партея неабияк зацікавлена Барселона, повідомляє Mundo Deportivo.

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В поточному сезоні "блаугранас" страждають від епідемії травм півзахисників, крім того, досі не вирішена доля Френкі Де Йонга, який може покинути Камп Ноу влітку. Тому прихід досвідченого опорника з досвідом гри в Ла Лізі додасть глибини складу каталонців.

Нагадаємо, що 31-річний Партей розпочинав свою кар'єру саме в Ла Лізі. З 2013 по 2020 роки ганець перебував в системі Атлетіко і став переможцем Ліги Європи, Суперкубку УЄФА та іспанського чемпіонату під керівництвом Дієго Сімеоне.

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