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Барселона збільшила свою пропозицію за Фірпо

24 липня 23:33 194 Читать на русском
Барселона збільшила свою пропозицію за Фірпо
Хуніор Фірпо / Getty Images

Каталонці продовжують переговори щодо захисника Бетіса.

Чемпіон Іспанії збільшив свою пропозицію за Хуніора Фірпо до 27 мільйонів євро, інформує Sport.es.

Барселона встановила рекорд за доходами у сезоні 2018/19 – каталонці заробили трохи менше мільярда євро

Першу спробу "блаугранас" у розмірі 20 мільйонів Бетіс відхилив. Десята команда Ла Ліги вимагає за талановитого латераля 30 мільйонів євро, однак Барселона сподівається, що "огірки" підуть на певні поступки і таки відпустять іспанця. Контракт Фірпо з клубом розрахований до літа 2022 року.

Бетіс офіційно оголосив про трансфер Фекіра

У минулому сезоні 22-річний фулбек провів 24 матчі, забив три голи і віддав чотири гольові передачі.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Бетіс Бетіс Трансфери Барселони Фірпо Хуніор Фірпо Хуніор
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