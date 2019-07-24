Барселона збільшила свою пропозицію за Фірпо

Каталонці продовжують переговори щодо захисника Бетіса.

Чемпіон Іспанії збільшив свою пропозицію за Хуніора Фірпо до 27 мільйонів євро, інформує Sport.es.

Барселона встановила рекорд за доходами у сезоні 2018/19 – каталонці заробили трохи менше мільярда євро

Першу спробу "блаугранас" у розмірі 20 мільйонів Бетіс відхилив. Десята команда Ла Ліги вимагає за талановитого латераля 30 мільйонів євро, однак Барселона сподівається, що "огірки" підуть на певні поступки і таки відпустять іспанця. Контракт Фірпо з клубом розрахований до літа 2022 року.

Бетіс офіційно оголосив про трансфер Фекіра

У минулому сезоні 22-річний фулбек провів 24 матчі, забив три голи і віддав чотири гольові передачі.