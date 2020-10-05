Спортивний директор "ткачів" Жунінью Пернамбукану розкрив подробиці можливого трансферу зірки.

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"У нього за контрактом залишилося 12 місяців, тому… Він домовився з Барселоною, ми цього не приховуємо. Можливо, 5 жовтня Мемфіс перейде в Барселону, але це не точно. Найімовірніше, що він поїде. Якщо він залишиться, то допоможе нашій команді", – наводить слова Жунінью GFFN.

Зазначимо, що у сезоні 2019/20 Депай провів за Ліон 22 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 2 асистами. Форвард є одним з лідерів збірної Нідерландів, яка на Євро-2020 стане першим суперником України.

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