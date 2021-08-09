Прощання з Ліонелем Мессі принесе іспанській Барселоні не лише втрати в ігровому плані, а й серйозні економічні збитки.

Відхід аргентинця зменшить вартість бренду Барселона на 137 млн євро в сезоні 2021/22, повідомляє La Sexta.

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Втрата Мессі гарантовано стане найболючішою в історії "блаугранас". Структура втрат складається зі зменшення комерційних доходів (77 млн), доходів від матчів (17 млн) і доходу від продажу футболок легенди (43 млн). У час виступів Лео в складі каталонців Барса заробляла по 200 млн у євровалюті лише на продажі нових футболок із його прізвищем.

Нагадаємо, Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі через фінансові обмеження Ла Ліги. Він покинув іспанський гранд після понад 20-ти років проведених у структурі "блаугранас".

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