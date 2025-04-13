"Кулес" здобули три очки у матчі проти Леганеса (1:0), але втратили одного з основних гравців. Алехандро Бальде покинув поле на 28 хвилині через пошкодження.

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Як повідомляє AS, первинне сканування показало травму підколінного сухожилля. Це означає, що Бальде може пропустити близько трьох тижнів. Якщо повторне обстеження підтвердить діагноз, то є великий ризик, що захисник не встигне відновитися до фіналу Кубка Іспанії проти Реала.

До слова, Алехандро зіграв за Барселону у поточному сезоні у 43 матчах у всіх турнірах. В його активі один гол та 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Барселона має доволі непростий календар. У вівторок, 15 квітня, "кулес" зіграють з Борусією Д в ЛЧ, далі чекають матчів проти Сельти та Мальорки. Фінал Кубка Іспанії запланований на 26 квітня.

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