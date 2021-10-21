"Блаугранас" на літнє трансферне вікно мають грандіозні плани, пов'язані з Кіліаном Мбаппе,, незважаючи на фінансові проблеми.

Барселона хоче підірвати трансферний ринок після сезону 2021/22. У столиці Каталонії планують нав'язати боротьбу Реалу за суперзірку ПСЖ, повідомляє AS.

ПСЖ готовий пообіцяти Мбаппе трансфер за однієї умови

"Блаугранас" готові запропонувати Мбаппе 90 мільйонів євро у якості підписного бонусу та вважають, що мадридці зможуть заплатити лише 50. Ба більше, Реал нібито не зможе платити Кіліану більше 17 млн на рік, чим Барса теж прагне скористатись і дати більше.

Нагадаємо, 22-річна зірка відмовляється підписувати новий контракт з ПСЖ, а чинний завершується наприкінці поточної кампанії. Влітку Реал намагався підписати Мбаппе, але парижани відмовились. Сам Кіліан мріє про виступи у столиці Іспанії.

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