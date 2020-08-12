Барселона заявила про коронавірус у свого гравця

Каталонський гранд слідом за деякими клубами Ла Ліги страждає від пандемії.

Барселона повідомила про випадок захворювання на COVID-19 у своєму офіційному Твіттері.

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Щоправда конкретних даних хто саме захворів немає. Зазначається, що це хтось із дев'яти гравців, що не поїхали на матч Ліги чемпіонів та готуються до нового сезону, зокрема, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес, Тодібо, Ваге, Аленья, Рафінья, Міранда та Оріоль Бускетс.

Додамо, що в сезоні 2019/20 Барселона стала срібним призером чемпіонату Іспанії, поступившись Реалу. Найближчим часом на команду Сетьєна очікує чвертьфінальний поєдинок ЛЧ проти Баварії.

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